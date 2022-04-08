«Вдарили по ЗСУ»: росіяни заплуталися у цинічній брехні про обстріли Краматорська

У Краматорську від обстрілу російськими крилатими ракетами загинули десятки людей

Російські ЗМІ похвалилися, що 8 квітня знищили позиції ЗСУ у Краматорську, хоча насправді обстріляли мирних мешканців на залізничному вокзалі

Російські ЗМІ заплуталися у брехні про обстріл Краматорського залізничного вокзалу. Про це повідомляє Інститут масової інформації у Facebook.

У п'ятницю, 8 квітня, одразу після обстрілу залізничного вокзалу крилатими ракетами «Іскандер» у російських пабліках у соцмережах та навіть у деяких офіційних ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни вдарили по ЗСУ.

Але вже за кілька хвилин, вочевидь, пропагандисти отримали нову вказівку та почали ретельно «підчищати» інформацію.

Зрештою інформаційне агентство РФ опублікувало новину про те, що у Краматорську люди загинули від нібито удару «Точки У», який завдали українські війська.

Зауважимо, що подібний прийом Росія використовувала у 2014 році, коли на Донеччиною окупанти збили пасажирський літак.