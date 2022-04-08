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    «Вдарили по ЗСУ»: росіяни заплуталися у цинічній брехні про обстріли Краматорська

    У Краматорську від обстрілу російськими крилатими ракетами загинули десятки людей - «Вдарили по ЗСУ»: росіяни заплуталися у цинічній брехні про обстріли Краматорська
    У Краматорську від обстрілу російськими крилатими ракетами загинули десятки людей
    фото: Антон Геращенко / Telegram

    Російські ЗМІ похвалилися, що 8 квітня знищили позиції ЗСУ у Краматорську, хоча насправді обстріляли мирних мешканців на залізничному вокзалі

    Російські ЗМІ заплуталися у брехні про обстріл Краматорського залізничного вокзалу. Про це повідомляє Інститут масової інформації у Facebook.

    У п'ятницю, 8 квітня, одразу після обстрілу залізничного вокзалу крилатими ракетами «Іскандер» у російських пабліках у соцмережах та навіть у деяких офіційних ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни вдарили по ЗСУ.

    Але вже за кілька хвилин, вочевидь, пропагандисти отримали нову вказівку та почали ретельно «підчищати» інформацію.

    Зрештою інформаційне агентство РФ опублікувало новину про те, що у Краматорську люди загинули від нібито удару «Точки У», який завдали українські війська.

    Зауважимо, що подібний прийом Росія використовувала у 2014 році, коли на Донеччиною окупанти збили пасажирський літак.

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    Нагадаємо, за оперативними даними понад 30 осіб загинуло 8 квітня внаслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу у місті Краматорськ.

    Ракети, які забрали життя людей, окупанти цинічно підписали фразою «За дітей Донбасу».

    Теги: росія війна Донеччина обстріл Україна
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    «Вдарили по ЗСУ»: росіяни заплуталися у цинічній брехні про обстріли Краматорська