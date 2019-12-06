На Донбасі український військовий отримав бойову травму (мапа боїв)



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Противник десять разів порушив режим «тиші»

З початку поточної доби, 6 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме двічі неподалік Новолуганского і тричі біля Луганського.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив також п'ять обстрілів по укріплень Об'єднаних сил - двічі поблизу Авдіївки, у Водяного і Павлополя, і неподалік Миколаївки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 28 років тому парламент ухвалив Закон України «Про Збройні сили України», яким встановлювалося це свято.