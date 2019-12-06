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    На Донбасі український військовий отримав бойову травму (мапа боїв)

    • Розсилка
    На Донбасі український військовий отримав бойову травму (мапа боїв)

    Противник десять разів порушив режим «тиші»

    З початку поточної доби, 6 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    П'ять обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме двічі неподалік Новолуганского і тричі біля Луганського.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив також п'ять обстрілів по укріплень Об'єднаних сил - двічі поблизу Авдіївки, у Водяного і Павлополя, і неподалік Миколаївки.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 28 років тому парламент ухвалив Закон України «Про Збройні сили України», яким встановлювалося це свято.

    бойовики на Донбасі Донбас закон українці Операція Об’єднаних сил
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