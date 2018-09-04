Вдова Маккейна підтвердила, що Джон Кайл буде призначений на місце її чоловіка у Сенат



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Колишній сенатор від Арізони Джон Кайл

Серед імен, що розглядалиться, були також Сінді Маккейн і два колишні члени Палати представників

Місце сенатора від штату Арізона Джона Маккейна посяде колишній сенатор Арізони, республіканець Джон Кайл.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на вдову Сінді Маккейн.

«Вдова Джона Маккейна заявила, що колишній американський сенатор штату Арізона Джон Кайл буде призначений замість її померлого чоловіка в Сенаті США», - йдеться у повідомленні.

Заява Сінді Маккейн передувала прес-конференції, на якій у вівторок губернатор Арізони Дуг Дусі повинен оголосити про призначення Кайла.

Серед імен, що розглядалиться, були також Сінді Маккейн і два колишні члени Палати представників Джон Шадегг і Метт Салмон.

Напередодні ЗМІ повідомили, що кандидатура Джона Кайла є прийнятною як для прихильників Джона Маккейна, так і президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Джоном Маккейном.