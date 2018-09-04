Вдова Маккейна підтвердила, що Джон Кайл буде призначений на місце її чоловіка у Сенат
-
Розсилка
Серед імен, що розглядалиться, були також Сінді Маккейн і два колишні члени Палати представників
Місце сенатора від штату Арізона Джона Маккейна посяде колишній сенатор Арізони, республіканець Джон Кайл.
Про це повідомляє агентство АР з посиланням на вдову Сінді Маккейн.
«Вдова Джона Маккейна заявила, що колишній американський сенатор штату Арізона Джон Кайл буде призначений замість її померлого чоловіка в Сенаті США», - йдеться у повідомленні.
Заява Сінді Маккейн передувала прес-конференції, на якій у вівторок губернатор Арізони Дуг Дусі повинен оголосити про призначення Кайла.
Серед імен, що розглядалиться, були також Сінді Маккейн і два колишні члени Палати представників Джон Шадегг і Метт Салмон.
Напередодні ЗМІ повідомили, що кандидатура Джона Кайла є прийнятною як для прихильників Джона Маккейна, так і президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора.
Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Джоном Маккейном.