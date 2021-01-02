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    Стало відомо, скільки в Києві народилось дітей у перший день нового року

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    У Києві від початку карантину народилося понад 20,5 тисяч малюків - Стало відомо, скільки в Києві народилось дітей у перший день нового року
    У Києві від початку карантину народилося понад 20,5 тисяч малюків

    У столиці 1 січня дівчаток народилося більше, ніж хлопчиків

    У Києві у перший день нового року, 1 січня, народилося 42 дитини. Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

    «За 1 січня 2021 року в Києві народилося 42 дитини, з них 17 хлопчиків та 25 дівчаток», — сказала Вишневська.

    Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв, що у Києві від початку карантину – з березня 2020 року – народилося понад 20,5 тисяч малюків.

    До слова, 18 листопада жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва. Столичні патрульні швидко супроводили авто з породіллю до пологового будинку.

    Нагадаємо, за 1 січня 2020 року в Києві народилося 59 дітей.

    Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

    Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

    В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

    У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб

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    Теги: Віталій Кличко Київ діти мер Україна немовля перепис населення
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