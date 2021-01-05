Привітання Зеленського: дітей, які працювали вночі, використали за мінімальним тарифом?

Вирішили заощадити і заодно порушити закон, який забороняє використовувати працю неповнолітніх після 22.00

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У меня сегодня был день вне соцсетей. Случайно так получилось. Но сейчас зашёл и глянуть новости. Мдя... Выпал на 8 часов, а ощущение, что пропустил два сезона «Supernatural». В смысле, что Дин и Сэм по прежнему мочат нечисть, но непонятно кто хороший, кто плохой и как так произошло.

В общем, из всего потока свежих новостей, я хочу выделить новость о том, что ради ролика Зеленского был использован детский труд с нарушением закона. Пишут, что дети снимались с 18:00 до 3:00 ночи следующего дня. Но я точно знаю, что действующим законодательством Украины запрещено привлекать к ночным работам несовершеннолетних, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. Откуда знаю? У меня младший сын снимается в рекламе и в кино. Иногда процесс съемок затягивается. Так вот, несмотря на то, что снять что-то не успели, но в 21-00 всем говорят спасибо и заканчивают съемки. Потому что иначе можно нарушить закон. И все этого боятся. Все, кроме Зеленского и Офиса президента. Им закон не писан. Недавно Илья прошел кастинг, был отобран и снимался в рекламе крупной международной компании. И все равно в 21-00 всех детей отправили на снятие грима и переодеваться. Потому что не может себе международная компания нарушить закон. Дорожит имиджем.

Но даже не это меня задело, хотя это полный трэш, а то, что ускользнуло от внимания общественности. Я об оплате детям. Илья получает за съемочный день от 3000 гривен. Например, недавно он снимался для эпизодической роли в сериале. По сценарию Илья играет на пианино, а потом говорит пару слов и играет дальше. Хотя, сказать, что он снимался целый день я не могу. Съемки заняли 2 часа. За эту работу он получил 4000 гривен. И от этого надо отнять процент его агента. Но это не 500 гривен, которые заплатили детям игравшим в новогоднем ролике Зеленского. 500 гривен за более чем 8 часов работы? Жадное ж...!

Массовке платят больше за меньшее время на съемках. А эти решили сэкономить и заодно нарушить закон, который запрещает использовать труд несовершеннолетних после 22-00. И это показывает отношение этой своры к людям. Ко всем украинцам. Мы для них просто ресурс и материал, который они используют в своих интересах. Как использовались дети на съемках – по минимальному тарифу и с нарушением. Вот это говорит о них лучше любого видосика.

Джерело: блог Борислава Берези

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