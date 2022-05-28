Кололи невідомі речовини: Денісова оприлюднила чергові звірства росіян над полоненими

Українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова оприлюднила чергові звірства росіян на тимчасово окупованих територіях. Омбудсмен зазначила, що біля Маріуполя окупанти кололи полоненим невідомі речовини.

«Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на літеру «М», після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять», – написала Денісова.

Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн РФ, історію створення герба та прапора РФ, інакше – застосовували тортури і катування.

«Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів», - уточнила омбудсмен.

Життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалась. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні – на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи даючи м’ясо рашисти знущалися і казали, що воно «людське».

«Українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном», – нагадала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі російські загарбники взяли в полон виконувачку обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову.

Раніше Денісова повідомляла, що у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.