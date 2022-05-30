Ким Банкова хоче замінити Денісову? Правозахисниця назвала шокуючі кандидатури

Безугла, Качура, Тищенко. На думку правозахисниці, хтось із цих одіозних представників монокоаліції може стати омбудсменом замість Денісової

Уповноваженою Верховної Ради з прав людини може стати одіозна нардепка Безугла

«Слуги народу» хочуть звільнити з посади омбудсмена Людмилу Денісову. На її місце нібито пропонують одного із членів монокоаліції. Про це написала на Facebook голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

За словами Печончик, до списку можливих наступників входять винятково представники фракції «Слуга народу». Це:

Мар’яна Безугла;

Олександр Качура;

Микола Тищенко.

Очільниця Центру прав людини ZMINA розкритикувала як ідею призначення когось із цих персонажів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, так і саму історію зі звільненням Людмили Денісової.

«У нас, як правозахисників, до неї купа питань, до її компетентності і незалежності, чотири роки тому ми проводили мітинги проти політизованої процедури її обрання. Але те, що заплановане на завтра, – це чиста сваволя і витирання ніг об інститут уповноваженого Верховної Ради з прав людини», – пояснила Печончик.

Вона пояснила, що Денісову зочуть звільнити через один «небезпечний закон, який набув чинності 12 травня», про можливість звільнення Верховною Радою практично будь-якої особи, призначеної парламентом.

У коментарях до посту нардепка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря заявила, що Качура і Безугла не можуть бути кандидатами на цю посаду, бо їм ще не виповнилося 40 років, як того вимагає закон.

Нагадаємо, Людмила Денісова сьогодні на пресконференції заявила, що її зняття вимагає Офіс президента.

Причиною такого кроку омбудсменка вважає свою активну діяльність на посаді.