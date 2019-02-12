Столична поліція відкрила справу за фактом агітації в дитячому садку
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Розсилка
Агітаторам загрожує обмеження волі на строк до трьох років
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом роздачі у дошкільному закладі книжок із партійною символікою.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Києві.
Зазначається, що інформація про проведення агітаційних заходів у дошкільному закладі розміщена на сайті громадської мережі ОПОРА.
За цим фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження.
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