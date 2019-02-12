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    Столична поліція відкрила справу за фактом агітації в дитячому садку

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    Столична поліція відкрила справу за фактом агітації в дитячому садку

    Агітаторам загрожує обмеження волі на строк до трьох років

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом роздачі у дошкільному закладі книжок із партійною символікою.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Києві.

    Зазначається, що інформація про проведення агітаційних заходів у дошкільному закладі розміщена на сайті громадської мережі ОПОРА.

    За цим фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

    Із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження.

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