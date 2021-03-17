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    Верховний суд скасував указ про звільнення скандальної судді часів Януковича

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    Оксану Царевич у 2016 році звільнив президент Петро Порошенко за порушення присяги судді - Верховний суд скасував указ про звільнення скандальної судді часів Януковича
    Оксану Царевич у 2016 році звільнив президент Петро Порошенко за порушення присяги судді
    Фото: Укрінформ

    Царевич неправомірно засудила як мінімум чотирьох людей, чиї автомобілі засвітились у поїздці Автомайдану в Межигірʼя 29 грудня 2013 року

    Верховний суд скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану. Про це розповів адвокат потерпілих автомайданівців Роман Маселко. Також про це повідомляється у Фейсбуці всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».

    Рішення винесли у середу судді Ірина Васильєва, Світлана Пасічник та Валентина Юрченко.

    Нагадаємо, 29 вересня 2016 року президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги під час винесення рішень проти учасників Революції гідності.

    У 2014 році Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу проти Царевич, яка стосувалася переслідування активістів Автомайдану. Царевич неправомірно засудила як мінімум чотирьох людей, чиї автомобілі засвітились у поїздці Автомайдану в Межигірʼя 29 грудня 2013 року. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.

    У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич від посади.

    Суддя Царевич відома також тим, що входила в колегію суддів у першій справі Юрія Луценка. Вона також була слідчим суддею у справі про вбивство екс-нардепа Євгена Щербаня, де було пред'явлено звинувачення екс-прем'єрці Юлії Тимошенко, а пізніше відмовилася виносити рішення про арешт Олександра Єфремова.

    Царевич звинувачувалась у винесенні свідомо неправочинного вироку, але у 2020 році Шевченківський районний суд Києва виправдав її.

    Теги: суд Революція Гідності арешт суддя автомайдан скандал Печерськ Верховний Суд України звільнення указ
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