Ветеран АТО Мазур після затримання у Польщі повернувся в Україну



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Ветеран АТО та співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур

Консул особисто супроводжував переїзд Мазура на територію України

Співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур у середу пізно ввечері повернувся в Україну.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Це невелика, але перемога у гібридній війні, яку веде проти нас Російська Федерація», - написав Геращенко.

Він додав, що це сталося завдяки ефективній роботі української влади та силовиків. Українське бюро Інтерполу, за його словами, раніше направило в цю організацію документи про зловживання з боку Росії.

Омбусмен Людмила Денісова додала, що консул особисто супроводжував переїзд Мазура на територію України.

Нагадаємо, раніше представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку затриманого ветерана.

Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

Згодом Ігор Мазур розповів, що мав проблеми в’їзду до Польщі пів року тому.