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    Ветеран АТО Мазур після затримання у Польщі повернувся в Україну

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    Ветеран АТО та співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур&nbsp; - Ветеран АТО Мазур після затримання у Польщі повернувся в Україну
    Ветеран АТО та співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур 

    Консул особисто супроводжував переїзд Мазура на територію України

    Співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур у середу пізно ввечері повернувся в Україну.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Це невелика, але перемога у гібридній війні, яку веде проти нас Російська Федерація», - написав Геращенко.

    Він додав, що це сталося завдяки ефективній роботі української влади та силовиків. Українське бюро Інтерполу, за його словами, раніше направило в цю організацію документи про зловживання з боку Росії.

    Омбусмен Людмила Денісова додала, що консул особисто супроводжував переїзд Мазура на територію України.

    Нагадаємо, раніше представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку затриманого ветерана.

    Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

    Згодом Ігор Мазур розповів, що мав проблеми в’їзду до Польщі пів року тому. 

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    МВС Польща Антон Геращенко ветеран учасники АТО військові Україна Ігор Мазур
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