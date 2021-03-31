На Прикарпатті члени ОВК зривають підрахунок голосів. Ситуація напружена (відео)

Окружна виборча комісія не може працювати через відсутність кворуму

Станом на 31 березня вже другу добу окружна виборча комісія в одномандатному виборчому окрузі № 87 не приймає протоколи від дільничних виборчих комісій і не здійснює підрахунок голосів. Причиною цього є ігнорування деякими членами ОВК роботи і відсутність кворуму.

Наразі в приміщенні ОВК перебувають усього дев’ять її членів, а для можливості працювати необхіден ще один. Про це стало відомо під час включення спостерігача Громадянської мережі «Опора».

У приміщенні ОВК також перебувають представники дільничних виборчих комісій, які не можуть здати протоколи і змушені чекати відновлення роботи комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87. Чинні члени ОВК вранці 31 березня намагались з ними сконтактувати, втім їм ніхто так і не відповів.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 31 березня знову внесла зміни до складу окружної виборчої комісії. Так, комісія припинила повноваження Олексія Остроухова та призначила головою Андрія Лозинського. Також ЦВК припинила повновження Євгенія Павлусенка та включила Ігоря Децика. Обидва суб’єкта подання – партія «Голос».

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, наразі Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Народні депутати «Слуги Народу» вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.