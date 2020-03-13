Голосування під час пандемії коронавірусу: хто відповість за смерть виборців на Харківщині?

«Уже сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що після 15 березня Харківська область може стати новим місцем поширення коронавірусу в Європі»

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Мир – уже не на пороге глобальных изменений. Порог преодолен. ВОЗ официально объявил распространение коронавируса, начавшегося в конце декабря в китайском городе Ухань, пандемией.

Более 121 тысячи заболевших и свыше 4 тысяч умерших. Болезнь поразила все континенты, кроме Антарктиды.

Закрываются границы, на карантин уходят целыми странами, становятся банкротами авиакомпании, отменяются марафоны, соревнования, фестивали, выставки.

По информации СМИ, УЕФА объявит о переносе чемпионата Евро-2020 и будут приостановлены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Национальном олимпийском комитете Японии заявляют о переносе летних Олимпийских игр в Токио на год или два, что является беспрецедентным случаем.

Количество людей, у которых диагностируют коронавирус, удваивается каждые 3-6 дней. По данным ВОЗ, каждый десятый заболевший требует госпитализации на несколько недель, практически всем нужен кислород. Больницы стран, ставших очагами, переполнены. Это означает, что граждане не могут получать должной медпомощи, причем не только от коронавируса, но и от любого другого заболевания.

В итальянском регионе Ломбардии с наиболее развитой системой здравоохранения, интенсивную терапию проводят в коридорах больниц, операционных, устанавливают палаточные городки, чтобы справиться с наплывом заболевших.

Паника - плохой советчик. Но наблюдая за опытом других стран, столкнувшихся с вызовом, возможный сценарий распространения коронавируса в Украине выглядит крайне тревожным, даже не смотря на общенациональный карантин.

И не имеет значения, сколько людей и из каких регионов, заражены вирусом сейчас. Опыт Италии показывает, что несколько случаев в течении недели могут вырасти до десяти тысяч.

Тем более, что украинские границы не закрыты. А рейсы из Италии по- прежнему прибывают в наши аэропорты.

В этой ситуации необходимо, чтобы ограничения, коснувшиеся школ, садов, ВУЗов, развлекательной сферы, были полноценными, а карантин – действительным инструментом сдерживания пандемии и защиты для всех.

В том числе и для избирателей. Как известно, на ближайшее воскресенье, 15 марта, запланированы довыборы на 179 мажоритарном округе в Харьковской области, с количеством избирателей около 150 тысяч человек.

Избирательные участки станут идеальными инкубаторами коронавируса для огромного числа людей. Ведь в районах, особенно в сельской местности это как правило старые школы, детсады или клубы, где провести какую либо антивирусную обработку просто не возможно.

А кто является самой дисциплинированной группой избирателей в Украине? Правильно, пенсионеры. Кто по статистике наиболее уязвимы перед коронавирусом? Пожилые люди. Именно в этой группе самый высокий показатель смертности от нового вируса.

Поэтому уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что после 15 марта Харьковская область может стать новым очагом коронавируса в Европе.

Остается задаться риторическим вопросом: кто возьмет на себя ответственность за риск заражения людей на участках? И хватит ли власти принять, может, и не популярное, но по-человечески правильное решение о переносе выборов. Ведь жизнь и здоровье людей важнее любых выборов.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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