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    Політика

    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду

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    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду

    Під час ранкового засідання були зафіксовані поодинокі випадки не ведення протоколів засідання – спостерігачі

    Громадські спостерігачі в 179-му окрузі на Харківщині, де сьогодні проходять довибори в Верховну Раду, станом на 12 годину дня фіксували випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

    Про це інформує громадська мережа Опора.

    «Видача бюлетенів одним членом комісії поки що є найпоширенішим з порушень в роботі дільничних виборчих комісій під час голосування. Випадки були зафіксовані спостерігачами на ДВК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Порушення були усунуті після звернень спостерігачів Опори», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що під час ранкового засідання були зафіксовані поодинокі випадки не ведення протоколів засідання – на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533. У більшості випадків порушення усунуто за зверненням до комісії спостерігача Опори.

    «Також на низці ДВК спостерігачі зупиняли спроби завчасно заповнити виборчу документацію: протоколи про підрахунок та наліпки», – додали в Опорі.

    Протягом дня спостерігачі фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалась на електроопорах.

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    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду
    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду
    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду
    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду
    Громадська мережа заявляє про порушення на 179-му окрузі Харківщини в ході довиборів у Раду

    За відповідними фактами спостерігач готує заяву до правоохоронних органів.

    Як сказали в ГУ Нацполіції в Харківській області, станом на 12:00 до правоохоронців не надійшло жодної заяви про правопорушення на дільницях.

    Як повідомлялося, всі виборчі дільниці в 179-му окрузі на Харківщині, де сьогодні проходять довибори у Верховну Раду, відкрилися вчасно.

    Нагадаємо, ЦВК скасувала реєстрацію «слуги» Алєксєйчук на довиборах у 179 окрузі.

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