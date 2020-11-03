Вибори президента США: чотири штати вже мають вищу явку, ніж на попередніх виборах

3 листопада американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

На Гаваях, у Техасі, у Вашингтоні та Монтані явка на виборах вже вища, ніж у 2016 році

На виборах президента у США щонайменше чотири штати вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році. Про це повідомляє NYT.

Зазначається, на Гаваях, які вперше голосують електронною поштою, вже проголосували 484 000 виборців проти 429 000 у 2016 році.

У Техасі достроково проголосували 8,7 мільйона осіб – це майже стільки ж виборців, як проголосувало загалом на попередніх виборах.

У Вашингтоні достроково проголосували 3,5 мільйона виборців, а у Монтані – 529 тисяч.

Як повідомлялося, Байден лідирує на виборах президента США за опитуваннями останнього дня.

Нагадаємо, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

У вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.