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    Вибори президента США: чотири штати вже мають вищу явку, ніж на попередніх виборах

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    3 листопада американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена. - Вибори президента США: чотири штати вже мають вищу явку, ніж на попередніх виборах
    3 листопада американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    На Гаваях, у Техасі, у Вашингтоні та Монтані явка на виборах вже вища, ніж у 2016 році

    На виборах президента у США щонайменше чотири штати вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році. Про це повідомляє NYT.

    Зазначається, на Гаваях, які вперше голосують електронною поштою, вже проголосували 484 000 виборців проти 429 000 у 2016 році.

    У Техасі достроково проголосували 8,7 мільйона осіб – це майже стільки ж виборців, як проголосувало загалом на попередніх виборах.

    У Вашингтоні достроково проголосували 3,5 мільйона виборців, а у Монтані – 529 тисяч.

    Як повідомлялося, Байден лідирує на виборах президента США за опитуваннями останнього дня.

    Нагадаємо,  у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    У вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    США вибори вибори у США
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