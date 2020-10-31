Вибори у США: Російські хакери атакували поштові акаунти Демократичної партії

Мішенями для російських хакерів стали структури Демократичної партії і відомі аналітичні центри

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, група російських хакерів Fancy Bear, звинувачених у втручанні в президентські вибори 2016 року, атакувала поштові акаунти Демократичної партії в Каліфорнії і Індіані, а також впливові аналітичні центри у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Російські хакери атакували аналітичні центри Center for American Progress, Раду з міжнародних відносин і Фонд Карнегі. За даними джерел видання, не виявлено жодних свідчень того, що спроби злому були успішні.

Голова Демократичної партії у Каліфорнії Расті Хікс підтвердив, що атака мала місце, але відмовився підтвердити, що це були саме хакери Fancy Bear. Він додав, що "намагання злому зі сторони іноземного суб'єкта виявилися безуспішними".

Представник Національного комітету Демократичної партії Кріс Мегер заявив, що не вважає сюрпризом спроби іноземних держав вплинути на результати виборів в США.

Вважається, що Fancy Bear контролюється російською військовою розвідкою і відповідальна за злом електронної пошти штабу Гілларі Клінтон напередодні виборів 2016 року.

За даними Microsoft, у вересні 2020 року Fancy Bear атакувала понад 200 організацій, багато з яких були пов'язані з виборами 2020 року. Microsoft відмовилася від коментарів, а російське посольство у Вашингтоні повідомило, що РФ жодним чином не втручається у внутрішні справи США.

Кандидат в президенти від Демократичної партії Джозеф Байден неодноразово заявляв про намагання Росії втрутитися у вибори 2020 року. За словами Байдена, про це йому повідомили високопосадовці у розвідці США.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада, згідно з опитуваннями, демократ Джозеф Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 7-8%. Відрив демократа збільшився після проведення дебатів, однак долю виборів визначить голосування у ключових штатах, в яких симпатії виборців розділилися навпіл.