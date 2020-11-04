Байден збільшив відрив від Трампа у ключовому Мічигані

Перемога у Мічигані додасть Байдену шансів на тріумф у загальнонаціональному масштабі

Як повідомляє CNN, після підрахунку нової партії бюлетенів Байден суттєво наростив відрив від Трампа і скоріш за все він буде тільки збільшуватися.

На думку оглядачів, це ще не перемога, але Байден упевнено йде до неї у цьому ключовому штаті.

Поточна ситуація у Мічигані

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.



