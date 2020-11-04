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    Байден збільшив відрив від Трампа у ключовому Мічигані

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    Джо Байден - Байден збільшив відрив від Трампа у ключовому Мічигані
    Джо Байден
    Фото: Joe Biden/Flickr

    Перемога у Мічигані додасть Байдену шансів на тріумф у загальнонаціональному масштабі

    Як повідомляє CNN, після підрахунку нової партії бюлетенів Байден суттєво наростив відрив від Трампа і скоріш за все він буде тільки збільшуватися.

    На думку оглядачів, це ще не перемога, але Байден упевнено йде до неї у цьому ключовому штаті.

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    Поточна ситуація у Мічигані

    4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

    Читайте також: Раптом нічия? Як визначать президента США, якщо Трамп та Байден візьмуть однакову кількість виборників


    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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