Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 30% протоколів
Партія «Слуга народу» лідирує зі значним відривом
Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 30,909% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.
У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 30,90% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,12% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,69%, «Європейська солідарність» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,2%, «Голос» - 6,41%.
Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту Радикальна партія - 3,99%, «Сила і честь», яка набирає 3,72% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 24%, і ВО «Свобода» - 2,34%.
У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.12%
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.