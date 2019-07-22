Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 30% протоколів



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Партія «Слуга народу» лідирує зі значним відривом

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 30,909% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 30,90% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,12% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,69%, «Європейська солідарність» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,2%, «Голос» - 6,41%.

Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту Радикальна партія - 3,99%, «Сила і честь», яка набирає 3,72% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 24%, і ВО «Свобода» - 2,34%.

У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.