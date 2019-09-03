  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого

    • Розсилка
    Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого
    Фото: nieuwsblad.be

    Ще одна людина вважається зниклою безвісти

    У бельгійському Антверпене рятувальники з-під завалів житлових будинків, зруйнованих вибухом, витягли третього постраждалого. Про це повідомляє RTBF.

    Повідомляється, двох людей у критичному стані витягли з-під уламків незабаром після вибуху. Третього потерпілого звільнили дещо пізніше.

    Рятувальники вважають, що під завалами все ще можуть залишатися люди. Офіційно повідомляється про одного зниклого безвісти.

    Поліція попросила звільнити прилеглі вулиці для полегшення роботи надзвичайних служб. Евакуювали також розташовану неподалік школу.

    Як повідомлялось, у бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вілрейк. В результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибито вікна.

    Читайте також
    вибух Бельгія рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ