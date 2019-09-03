Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого



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Фото: nieuwsblad.be

Ще одна людина вважається зниклою безвісти

У бельгійському Антверпене рятувальники з-під завалів житлових будинків, зруйнованих вибухом, витягли третього постраждалого. Про це повідомляє RTBF.

Повідомляється, двох людей у критичному стані витягли з-під уламків незабаром після вибуху. Третього потерпілого звільнили дещо пізніше.

Рятувальники вважають, що під завалами все ще можуть залишатися люди. Офіційно повідомляється про одного зниклого безвісти.

Поліція попросила звільнити прилеглі вулиці для полегшення роботи надзвичайних служб. Евакуювали також розташовану неподалік школу.

Як повідомлялось, у бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вілрейк. В результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибито вікна.