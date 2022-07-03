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    Новини

    «Хлопки» у Бєлгороді: загинуло троє людей (відео)

    «Хлопки» у Бєлгороді: загинуло троє людей (відео)

    Ще четверо людей постраждали

    Внаслідок вибухів у Бєлгороді загинули троє людей. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

    Ще четверо постраждали. Чоловіка та 10-річну дитину госпіталізовано.

    «Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Вся необхідна допомога медиків надається», – написав Гладков.

    Частково зруйновано 11 багатоквартирних будинків вулицями Маяковського, Мічуріна, Чумичова, Попова та Павлова та не менше 39 приватних, п'ять із них знищено повністю.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Хлопки» у Бєлгороді: загинуло троє людей (відео)