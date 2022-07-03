«Хлопки» у Бєлгороді: загинуло троє людей (відео)

Ще четверо людей постраждали

Внаслідок вибухів у Бєлгороді загинули троє людей. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

Ще четверо постраждали. Чоловіка та 10-річну дитину госпіталізовано.

«Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Вся необхідна допомога медиків надається», – написав Гладков.

Частково зруйновано 11 багатоквартирних будинків вулицями Маяковського, Мічуріна, Чумичова, Попова та Павлова та не менше 39 приватних, п'ять із них знищено повністю.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа.