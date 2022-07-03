Стало відомо, скільки українців залишилося без житла через вторгнення РФ

Понад 220 тисяч українців залишили у «Дії» заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла

Внаслідок російської агресії найбільше пошкоджень житлового фонду зафіксовано у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях

Приблизно 800 тисяч українців залишилися без житла, яке зруйноване повністю або потребує серйозного ремонту, через війну розв’язану Росією проти України. Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.

Понад 220 тисяч осіб залишили заявки на компенсацію на порталі «Дія«.

За попередніми підрахунками, російськими окупантами зруйновано більш ніж 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

Найбільше пошкоджень житлового фонду зафіксовано у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Як повідомила Шуляк, з резервного фонду уряд виділив 1,4 мільярдів гривень, щоб до опалювального сезону якомога більше житла було відремонтовано.

«Ремонтують транспортне сполучення, інженерні мережі, проводяться заходи безпеки (зокрема, розмінування). Кошти спрямовуються на те, щоб у тих будинках, де можна швидко замінити двері, відремонтувати дахи, зробити швидкий ремонт», – зауважила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

Також повідомлялося, що Тайвань візьме участь у повоєнній відбудові українського міста Буча. Також уряд країни пообіцяв спрямувати фінансову допомогу на відновлення Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя.