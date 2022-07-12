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    Події в Україні

    Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: перші подробиці

    Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: перші подробиці
    фото: «Преступности.НЕТ»

    Поранено чотирьох людей

    Російські загарбники зранку, 12 липня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в Telegram.

    «Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок обстрілів чотирьох людей поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

    Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

    Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: перші подробиці