Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: перші подробиці

Поранено чотирьох людей

Російські загарбники зранку, 12 липня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в Telegram.

«Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів чотирьох людей поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.



