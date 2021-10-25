Віцепрем’єр розповів, як подорожчання газу вплине на українську економіку

Подорожчання газу вже позначилося на багатьох галузях промисловості України

При вартості енергоносія від $900 за тисячу кубометрів Україна почне втрачати ВВП

Вплив значного подорожчання газу на вітчизняну економіку вже має помітні масштаби, однак поки не є фатальним. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив перший віцепрем’єр Олексій Любченко.

Окрім загального впливу на економічні процеси, висока ціна на імпортне блакитне паливо може завдати суттєвої шкоди певним окремим галузям промисловості.

«Ціни виробників окремих галузей вимушено можуть вирости, і зростання це багато в чому ляже на плечі споживачів», – пояснив Любченко.

За словами посадовця, через ситуацію з імпортним газом, у наступному році на Україну чекає інфляційний «навіс».

Через це, на думку Любченка, вчергове стає актуальним питання енергоефективності та заощадження енергоносіїв.

«Знаю, що зараз буде затверджена масштабна програма енергоефективності, що включає реновації житлових будинків і комунікацій, яка дозволить нам в майбутньому економити до 20-30% енергоносіїв. Сьогодні, грубо кажучи, мільярд кубів газу – $1 млрд. Заощадили 10% від споживання – $2 млрд економії. Чи варто витратитися в такому випадку на енергоефективність? Думаю, варто», – вважає Любченко.

Нагадаємо, на думку радниці міністра енергетики Лани Зеркаль, в умовах подорожчання газу багато підприємств аграрного сектору можуть припинити роботу. Це, в свою чергу, вплине на хімічну промисловість України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

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