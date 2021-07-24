«Газпром» не пропонував Україні купувати російський газ

Йдеться про обсяги транзиту після 2024 року

Коментар голови правління «Газпрому» Олексія Міллера адресований партнерам із країн ЄС

Російський газовий монополіст «Газпром» у питанні продовження транзиту газу територією України не пропонував Києву напряму закуповувати газ.

Коментарі голови правління «Газпрому» про обсяги транзиту після 2024 року стосувалися закупівель з боку Євросоюзу за новими контрактами. Про це повідомляє ТАСС.

«Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління «Газпрому» Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу – німецьким», – йдеться в заяві компанії

Також в компанії уточнили, що Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами.

Заява Міллера стосувалася готовності обговорювати транзит після 2024 року, а збільшення обсягів він пов'язував з можливим збільшенням попиту.

Нагадаємо, раніше голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ «на ринкових умовах і за ринковими цінами».

«Газпром» навіть «запевнив», що готовий збільшити обсяги транзиту через Україну.

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