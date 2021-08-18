Експорт металобрухту слід заборонити, підприємства скорочують виробництво через дефіцит, – ICC Ukraine

Згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали зростати з середини весни: в квітні вони склали 38 тис. т, в травні – 60 тис. т, в червні цей показник побив рекорд – 85 тис. т

«Українські металурги не мають підтримки від держави і не можуть конкурувати у закупівлі лому з іноземними», – Сіволап

Влада має захистити вітчизняних металургів, які через неконтрольований експорт металолому, можуть залишитись без сировини та змушені будуть зупинитись. Про це заявив Віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап.

Експерт пояснив, що лом є необхідною сировиною для роботи металургійних підприємств, які нині почали відчувати його дефіцит через різке збільшення експорту лому.

«Вітчизняні металурги мали певний захист від безконтрольного вивозу металолому за рахунок обмежувальних мит. Однак динаміка цін на світовому ринку призвела до того, що навіть при цих обмеженнях лом масово пішов закордон, в обхід вітчизняних виробників», – пояснив Сіволап.

Він звернув увагу, що українські металурги, на відміну від іноземних, не мають підтримки від держави і не можуть конкурувати у закупівлі лому з іноземними. Як наслідок, ця сировина масово продається за межі країни, зокрема в Туреччину.

«Український лом іде в Туреччину, яка нетарифними методами, а саме державною підтримкою власної металургії, створили умови, коли тамтешні меткомбінати можуть підіймати ціни на лом, аби скупати його звідусіль, перш за все з України, при цьому залишаючи власний метал в конкурентних межах. А українські комбінати не мають такої підтримки, і відповідно на етапі сировини, а лом це сировина, потрапляють в наперед невигідні умови», – пояснив Сіволап.

Він також наголосив: лом є сировиною для меткомбінатів, які працюють на більш екологічних технологіях, що забезпечує зменшення викидів, що є стратегічною метою для країни. »Більше лому, менше викидів», – нагадав Сіволап.

За його словами, нині через дефіцит лому низка меткомбінатів змушена скорочувати виробництво.

«Зараз на складах окремих підприємств, виробництво яких найбільш залежні від лому, а це перш за все Інтерпайп, цього продукту взагалі критично мало, і виробництво скорочується», – зазначив Сіволап.

Зважаючи на це, на думку експерта, влада має якнайшвидше ухвалити рішення про заборону експорту лому.

«Питання про закриття власних кордонів на вивіз лому ставлять на порядок денний вже багато країн. В тому числі і ЄС. Це «зелений» ресурс, який вивозити – це власний збиток. Яким чином його оформити, щоб не порушити міжнародні зобов'язання – це вже питання до юристів», – вважає Сіволап.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр–міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

У той же час голова правління «Інтерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.

Нагадаємо, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали зростати з середини весни: в квітні вони склали 38 тис. т, в травні – 60 тис. т, в червні цей показник побив рекорд – 85 тис. т.