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    Технології

    Україна домовилась про запуск своїх ракет із Австралії

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    <p><br />Мета співпраці &ndash; запуск з космодрому в Кейп-Йорк українських ракетоносіїв серії &laquo;Зеніт-Австралія&raquo;</p> - Україна домовилась про запуск своїх ракет із Австралії


    Мета співпраці – запуск з космодрому в Кейп-Йорк українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія»

    Фото з відкритих джерел

    Для запусків ракет планується побудувати космодром на півострові Кейп-Йорк

    Державне космічне агентство України (ДКАУ) уклало меморандум про порозуміння з австралійською приватною компанією CosmoVision Global Corporation.

    Про це повідомляє посольство України в Австралії.

    Передбачається початок співпраці з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія».

    З метою виведення на орбіту державних і комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії та інших країн.

    Український мілітарний портал розповідає, що компанія CosmoVision заснована вихідцями з України.

    Її гендиректор - Ілля Осадчук - проживає в Сіднеї з 1997 року, виконавчий директор - Андрій Жалко-Титаренко, екс-глава ДКАУ (1994-1995).

    Для запусків планується побудувати космодром на півострові Кейп-Йорк. Це місце розташоване найближче до екватора в Австралії, що дозволяє виводити на орбіту більш важке корисне навантаження.

    Наразі компанія намагається отримати дозвіл влади на початок будівництва, на яке виділяє майже два роки.

    Перші пуски CosmoVision сподівається здійснити у 2023-2024 році та розраховує на чотири-пʼять щорічних запусків.

    Компанія акцентує на тому, що її ракетоносії працюють на нетоксичних, екологічно чистих видах палива.

    Запускатимуться тільки повністю електричні супутники, токсичне паливо взагалі не буде використовуватися або поставлятися в Австралію.

    Бізнес-план компанії розрахований на отримання прибутку із сьомого року після початку будівництва на будівельному майданчику.

    Австралія створила власне космічне агентство менш як три роки тому. У листопаді 2020 року Володимир Усов, який тоді очолював ДКАУ, розповідав про плани роботи з космодромів Австралії та Марокко.

    Ракета-носій Зеніт-3SL
    Ракета-носій Зеніт-3SL

    Ракетоносій «Зеніт-Австралія» буде модифікацією ракет «Зеніт», які випускає Південний машинобудівний завод (ПМЗ) у Дніпрі.

    Ракета була розроблена за часів СРСР. Паливом для її двигунів є гас, а окислювачем - рідкий кисень.

    Нагадаємо, у листопаді 2020 року Державне космічне агентство України (ДКАУ) приєдналося до програми NASA «Артеміда» (Artemis), спрямованої на дослідження Місяця, Марса, комет й астероїдів у мирних цілях.

     

    Теги: Австралія технології космос NASA Україна ракета
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