У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора (фото)
Зеленський і Аваков оприлюднили фото синьо-жовтого хмарочоса у Дубаї
Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день візиту Володимира Зеленського підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці.
Фото з Дубаю, де видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.
Цю саму фотографію згодом на своїй сторінці у Фейсбук розмістив глава МВС Арсен Аваков та написав: «Дубаї сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України і ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів».
Як вже відомо, подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
Зокрема, на день закоханих Зеленський зустрівся з арабським принцем.