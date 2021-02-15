  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синьо-жовтий хмарочос Бурдж Халіфа - У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора (фото)
    Синьо-жовтий хмарочос Бурдж Халіфа
    Фото: Фейсбук Володимира Зеленського

    Зеленський і Аваков оприлюднили фото синьо-жовтого хмарочоса у Дубаї

    Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день візиту Володимира Зеленського підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці.

    Фото з Дубаю, де видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.

    Цю саму фотографію згодом на своїй сторінці у Фейсбук розмістив глава МВС Арсен Аваков та написав: «Дубаї сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України і ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів».

    Як вже відомо, подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.

    Зокрема, на день закоханих Зеленський зустрівся з арабським принцем.

    Теги: МВС Арсен Аваков прапор Володимир Зеленський ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies