У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора (фото)

Зеленський і Аваков оприлюднили фото синьо-жовтого хмарочоса у Дубаї

Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день візиту Володимира Зеленського підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці.

Фото з Дубаю, де видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.

Цю саму фотографію згодом на своїй сторінці у Фейсбук розмістив глава МВС Арсен Аваков та написав: «Дубаї сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України і ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів».

Як вже відомо, подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.

Зокрема, на день закоханих Зеленський зустрівся з арабським принцем.