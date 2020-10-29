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    На Київщині від коронавірусу померла сімейна лікарка

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    Лікарка Галина Герасименко понад 50 років працювала в медицині - На Київщині від коронавірусу померла сімейна лікарка
    Лікарка Галина Герасименко понад 50 років працювала в медицині

    У Броварському районі хворіють або перехворіли на Covid-19 близько 90 медичних працівників

    28 жовтня від коронавірусу померла 70-річна сімейна лікарка з амбулаторії у Великій Димерці Броварського району Київщини.

    Як повідомив «Трибуні» розповів головний лікар Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк, лікарка мала супутні медичні проблеми з нирками, тому не змогла пережити ускладнень від захворювання коронавірусом.

    Зі слів директора лікарні, це вже щонайменше друга смерть серед медпрацівників на Броварщині. Місяць-два тому помер фельдшер одного із населених пунктів району.

    Водночас у лікарні є або були хворі лікарі ледь не в кожному відділенні: кардіології, пульмонології, реанімації тощо. У близько 70-80% випадків зараження відбувалося поза лікарнею, переконує Багнюк. Однак, часто медики «підхоплюють» вірус і від пацієнтів.

    За інформацією Багнюка, на Броварщині хворіють або перехворіли Covid-19 близько 90 медичних працівників.

    Як повідомлялося, станом на 29 жовтня від початку епідемії у Київській області зафіксовано 15780 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 28 жовтня, виявлено 315 нових хворих.

    Кількість важких випадків захворювання на коронавірус на Київщині збільшується. Станом на ранок 29 жовтня у лікарнях на кисневій підтримці 658 пацієнтів.

    лікар смерть Київщина коронавірус
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