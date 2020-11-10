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    У Броварській лікарні спалах коронавірусу серед медиків

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    Приймальне відділення&nbsp;Броварської багатопрофільної клінічної лікарні&nbsp; - У Броварській лікарні спалах коронавірусу серед медиків
    Приймальне відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні 
    Фото: Трибуна Бровари

    Наразі на коронавірус хворіють 15 лікарів медзакладу

    Станом на 9 листопада на коронавірус хворіють 15 працівників Броварської багатопрофільної клінічної лікарні та ще 10 медиків у «первинці». У багатьох із них – важка форма недуги. Про це під час сьогоднішньої оперативної наради повідомили керівники відповідних мед установ, інформує видання «Трибуна Бровари».

    Як розповів очільник Броварського центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Кравцов, в амбулаторіях міста захворіли 6 лікарів. Щонайменше у трьох із них була важка форма. Наразі хворим значно краще. Також із «первинки» хворіють 4 медсестри. В однієї з них зараз важка форма пневмонії.

    За словами керівника Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентина Багнюка, загалом у лікарні через коронавірус відсутні 15 працівників. Зокрема, хворіють 7 лікарів. Серед них є недужі з обох відділень реанімації. А в реанімаційному відділенні та в УЗД залишилося лише по одному лікарю. Як зазначив Багнюк, важкою формою хворіють двоє лікарів. 

    Як розповіла керівниця управління освіти та науки Оксана Мельник, у Броварах на цей час хворіють 10 працівників садочків і 14 – шкіл. Скільки з них із коронавірусом – не уточнюють. Водночас на дистанційному навчанні нині перший клас гімназії імені Степана Олійника та 11-й клас у школі №2, а також – чотири групи в садочках міста.

    Як повідомлялося, станом на 10 листопада у Київській області зафіксовано 21038 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 628 нових хворих на коронавірус.  Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9230 осіб (за добу 111), померли 494 людини (за добу 24).

    лікар Київщина лікарня епідемія коронавірус
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