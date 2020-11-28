Поліція Борисполя збирає кошти на порятунок 38-річного співробітника

Внаслідок зараження коронавірусом легені поліцейського уражені на понад 50%

Поліція Борисполя просить допомоги для поліцейського, який бореться за своє життя внаслідок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Бориспільський відділ поліції ГУНП в Київській області.

«У поліцейського сектору реагування патрульної поліції Бориспільського відділу поліції старшого сержанта поліції Віктора Кириченка лабораторно підтверджений діагноз коронавірусної хвороби. Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі він перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50%», - йдеться в повідомленні.

Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу неможливо у зв’язку з його тяжким станом.





38-річний поліцейський Віктор Кириченко потребує дороговартісного лікування

Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тисяч гривень. Це непідйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.

Родина та колеги поліцейського усіма зусиллями збирають кошти на порятунок чоловіка, тому просять, по можливості, допомогти на лікування.

Реквізити для допомоги: Приват Банк 5168757365998865 Кириченко Віктор Іванович