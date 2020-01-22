В аеропорту Рима посилили перевірки через невідомий коронавірус з Китаю



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Є три прямі рейси в Ухань з римського аеропорту, а також кілька непрямих рейсів

В Міністерстві охорони здоров'я Італії не виключають, що вірус може потрапили до Євросоюзу

Влада Рима запровадила додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно, аби запобігти поширенню невідомого коронавірусу з Китаю, жертвами якого стали вже 9 людей.

Про це повідомляє портал Aviation Pros.

В Міністерстві охорони здоров'я Італії не виключають, що вірус може потрапили до Євросоюзу, хоча таку ймовірність назвали «низькою».

Додаткові перевірки запровадили на рейсах з китайського мегаполіса Ухань, де вперше зафіксували вірус. Загалом звідти до Рима є три прямі рейси і кілька непрямих.

Представник міністерства охорони здоров'я пояснив, що пілот повинен повідомляти про будь-якого пасажира на борту з симптомами коронавірусу. Вони схожі на симптоми пневмонії. Таку людину мають негайно доставити до римського Національного інституту інфекційних захворювань.

Раніше стало відомо, що кількість жертв нового коронавірусу зросла до 9. В Китаї заявили про загрозу мутації і поширення вірусу.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Кілька випадків зараження зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.