Від рук окупантів постраждали вже майже 600 дітей

Найбільше дітей внаслідок дій агресора постраждало у Донецькій області

Станом на ранок 23 квітня більш ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram.

«Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Зросла кількість поранених – 387. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили у відомстві.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій (120), Київській (113), Харківській (91), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (41), Луганській (37), Запорізькій (25), Сумській (17), Житомирській (15) областях та Києві (16).

Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення п'ятирічна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами Росії українських міст і сіл пошкоджені 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські військові втягують у ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України.