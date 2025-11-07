Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Українців закликають стежити за оновленням новин щодо графіків відключень електроенергії
ДТЕК оновив графіки відключень на 7 листопада для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
У Дніпропетровській області 7 листопада очікуються відключення електроенергії. У повідомленні ДТЕК зазначається, що для 2.2 черги та 6.2 черги світло буде весь день.
У Одеській області наприкінці робочого тижня також застосовуватимуться відключення електроенергії. Проте для декількох черг світло буде протягом всього дня.
Для Києва також оновлено графіки відключення світла. Проте для 3.1, 4.1 та 5.1 черги світло буде увесь день.
