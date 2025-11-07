Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей

7 листопада для деяких черг не відключатимуть світло протягом усього дня

Українців закликають стежити за оновленням новин щодо графіків відключень електроенергії

ДТЕК оновив графіки відключень на 7 листопада для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

У Дніпропетровській області 7 листопада очікуються відключення електроенергії. У повідомленні ДТЕК зазначається, що для 2.2 черги та 6.2 черги світло буде весь день.

У Одеській області наприкінці робочого тижня також застосовуватимуться відключення електроенергії. Проте для декількох черг світло буде протягом всього дня.

На Київщині теж змінені графіки відключення світла 7 листопада. Проте у ДТЕК закликають слідкувати за новими можливими оновленями графіків відключень.

Для Києва також оновлено графіки відключення світла. Проте для 3.1, 4.1 та 5.1 черги світло буде увесь день.

Раніше «Главком» повідомляв про те, користувачі «Києва Цифрового» можуть отримувати повідомлення про зміни графіка або позапланові відключення без затримок. Команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.