Головна Новини
search button user button menu button

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада для деяких черг не відключатимуть світло протягом усього дня
фото: з відкритих джерел

Українців закликають стежити за оновленням новин щодо графіків відключень електроенергії 

ДТЕК оновив графіки відключень на 7 листопада для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

У Дніпропетровській області 7 листопада очікуються відключення електроенергії. У повідомленні ДТЕК зазначається, що для 2.2 черги та 6.2 черги світло буде весь день.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У Одеській області наприкінці робочого тижня також застосовуватимуться відключення електроенергії. Проте для декількох черг світло буде протягом всього дня.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На Київщині теж змінені графіки відключення світла 7 листопада. Проте у ДТЕК закликають слідкувати за новими можливими оновленями графіків відключень.

Для Києва також оновлено графіки відключення світла. Проте для 3.1, 4.1 та 5.1 черги світло буде увесь день.

Раніше «Главком» повідомляв про те, користувачі «Києва Цифрового» можуть отримувати повідомлення про зміни графіка або позапланові відключення без затримок. Команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Читайте також:

Теги: Київ Одеса Дніпро ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня, 10:52
Енергетика у Європі має великі проблеми
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
3 листопада, 18:18
Десятихвилинна поїздка у таксі обійдеться мінімум у 200 грн, якщо немає знижки
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
10 жовтня, 10:19
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 14-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій
13 жовтня, 13:11
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29
Аварійні відключення світла: перелік областей
Аварійні відключення світла: перелік областей
13 жовтня, 09:50
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України Новини компаній
20 жовтня, 18:55
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
23 жовтня, 13:28
Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Вчора, 19:37

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua