Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла на Київщині 7 листопада

Завтра, 7 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 7 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00; з 17:00 до 19:00
  • 1.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 2.2 черга – світло буде весь день;
  • 3.1 черга – світло буде весь день;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30;
  • 4.1 черга – світло буде весь день;
  • 4.2 черга – світло буде весь день;
  • 5.1 черга – без світла з 15:00 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 15:00 до 17:00;
  • 6.1 черга – без світла з 13:30 до 17:00;
  • 6.2 черга – світло буде весь день.
Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Нагадаємо, завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Теги: Київщина відключення світла ДТЕК

