ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини

ДТЕК оновив графіки стабілізаційних відключень для Києва та Дніпропетровщини на 23 жовтня

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про оновлення та запровадження графіків стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів Києва та Дніпропетровщини на сьогодні, 23 жовтня. Ці оновлені графіки запроваджуються за вказівкою НЕК «Укренерго» для балансування енергосистеми після потужних атак російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У Києві та Дніпропетровщині графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) діятимуть протягом 23 жовтня.

Графіки стабілізаційних відключень у Києві

Графіки стабілізаційних відключень на Дніпропетровщинні

ДТЕК закликав мешканців стежити за актуальною інформацією, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися. Компанія обіцяє оперативно інформувати про будь-які зміни у своїх офіційних Telegram-каналах.

Громадян традиційно закликають до ощадливого споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам підтримувати стабільність системи.

