ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
колаж: glavcom.ua

ДТЕК оновив графіки стабілізаційних відключень для Києва та Дніпропетровщини на 23 жовтня

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про оновлення та запровадження графіків стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів Києва та Дніпропетровщини на сьогодні, 23 жовтня. Ці оновлені графіки запроваджуються за вказівкою НЕК «Укренерго» для балансування енергосистеми після потужних атак російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У Києві та Дніпропетровщині графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) діятимуть протягом 23 жовтня.

Графіки стабілізаційних відключень у Києві

ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини фото 1
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини фото 2

Графіки стабілізаційних відключень на Дніпропетровщинні

ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини фото 3
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини фото 4

ДТЕК закликав мешканців стежити за актуальною інформацією, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися. Компанія обіцяє оперативно інформувати про будь-які зміни у своїх офіційних Telegram-каналах.

Громадян традиційно закликають до ощадливого споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам підтримувати стабільність системи.

Нагадаємо, у Києві та на Київщині сьогодні, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла.

