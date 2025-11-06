Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
7 листопада у Києві вимикатимуть електроенергію
Завтра, 7 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла у Києві 7 листопада
- 1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
- 1.2 черга – без світла з 17:30 до 19:00;
- 2.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
- 2.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
- 3.1 черга – світло буде увесь день;
- 3.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
- 4.1 черга – світло буде увесь день;
- 4.2 черга – світло буде увесь день;
- 5.1 черга – світло буде увесь день;
- 5.2 черга – без світла з 15:00 до 18:00;
- 6.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
- 6.2 черга – без світла з 15:00 до 18:00.
Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.
Нагадаємо, завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Коментарі — 0