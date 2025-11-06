Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

7 листопада у Києві вимикатимуть електроенергію

Завтра, 7 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 7 листопада

1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

1.2 черга – без світла з 17:30 до 19:00;

2.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;

2.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;

3.1 черга – світло буде увесь день;

3.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30;

4.1 черга – світло буде увесь день;

4.2 черга – світло буде увесь день;

5.1 черга – світло буде увесь день;

5.2 черга – без світла з 15:00 до 18:00;

6.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;

6.2 черга – без світла з 15:00 до 18:00.

Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Нагадаємо, завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.