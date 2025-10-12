Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України

Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи

Ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Як інформує «Главком», про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону 12 жовтня.

«У жодному з регіонів не застосовуються аварійні відключення. І тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень», – зазначила вона.

За словами Гринчук, енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади. Через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники «Чернігівобленерго», а 12 жовтня на одній із підстанцій Бориспільського району на Київщині поранень зазнали два енергетики, зазначила міністерка.

«На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії», – сказала Світлана Гринчук.

Як відомо, у ніч проти неділі, 12 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Також 11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Під час обстрілу потерпілих не було.