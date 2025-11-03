Головна Нова енергія Новини
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
Енергетика у Європі має великі проблеми
Рекордний розвиток сонячної енергетики загрожує відключеннями світла

Швидкий розвиток сонячної енергетики в Європі призводить до критичного перевантаження старої енергомережі, яка не була розрахована на таку ключову роль відновлюваних джерел. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Оператори європейських енергосистем заявляють, що їм бракує інструментів для ефективного збалансування впливу сонячної енергії. Ігнорування цих проблем може мати серйозні наслідки, такі як масштабні відключення світла. 

Ян Воррінк, який понад десять років керував диспетчерською голландської енергосистеми, розповів, що у 2009 році сигналізація спрацьовувала рідко, тоді як зараз тривожні сигнали лунають часто, коли напруга зростає і мережа перевантажується.

«Ми ще можемо з цим впоратися, але це нелегко», – прокоментував Воррінк. У 2024 році було зареєстровано рекордні 8645 випадків, коли напруга перевищувала дозволені європейські норми. Це більш ніж на 2000% більше, ніж у 2015 році, коли було лише 34 такі сповіщення, згідно з даними Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (Entso-e).

Сонячна енергія вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС (за даними аналітичного центру Ember). Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до кінця десятиліття сонячні панелі стануть основним джерелом відновлюваної енергії у світі, що підкреслює актуальність проблеми.

Головне питання полягає в тому, чи зможе Європа оновити свою енергосистему достатньо швидко, щоб запобігти колапсу.

При підвищенні напруги підключені до мережі електростанції можуть автоматично відключатися для захисту обладнання. Це призводить до ще більшого підвищення напруги, створюючи цикл, який може вивести з ладу всю мережу, як це сталося в Іспанії.

Стефан Капферер, головний виконавчий директор 50Hertz Transmission GmbH (оператор мережі на північному сході Німеччини), не виключає крайніх заходів: «Можливо, нам доведеться тимчасово відключити електропостачання в деяких районах. Зараз цього не відбувається, але якщо розвиток продовжиться так, як це було останніми роками, це збільшуватиме ризик».

Німеччина на початку року ухвалила закон, щоб спробувати заборонити сонячним електростанціям виробляти більше електроенергії, ніж може спожити мережа. Італія вже закуповує нове обладнання для стабілізації мережі, яке здатне витримувати надлишкові потужності.

Конрад Пурчала, віцепрезидент польського оператора мережі PSE, пояснює пріоритети: «Набагато легше відключити споживача на годину, дві, три або чотири, щоб захистити обладнання, ніж дозволити обладнанню пошкодитися і залишити споживача без електроенергії на місяці».

Нагадаємо, у Європейському Союзі назріває скандал навколо безпеки енергетичних мереж через домінування китайського технологічного гіганта Huawei на ринку сонячних інверторів. Законодавці ЄС закликають Європейську комісію «обмежити високоризикових постачальників» у сонячних енергетичних системах, побоюючись, що китайські компанії можуть дистанційно втручатися в роботу енергомереж. 

Теги: Європа закон відключення відключення світла альтернативна енергетика енергетика

