Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Чи вплинуть ці зміни на рівень сепаратизму в місті?

Мер Труханів досі чи вже не мер, зараз не має значення. З точки зору офіційного Києва – юридично він більше не мер, а його спроби залишитися «при ділах» залежатимуть виключно від того, наскільки це дозволить йому Київ

Звичайно, ніяких виборів не буде, але позбавлення Труханова громадянства не може не викликати розмови про вибори. А російський паспорт, показаний СБУ – про сепаратизм.

  1. З точки зору народної легітимності в Труханова нема конкурентів. Він політик номер 1,2,3 і може навіть 5 в Одесі. Відрив наступного конкурента (якого, наразі, де-факто, не існує) величезний. Труханів має свій пригодований електорат, який, в своїй більшості, голосує за того, на кого він вкаже.
  2. Останній рік (як мінімум) Банкова пробувала створити конкурента Труханову у вигляді керівника області Кіпера. Схоже, не дуже вдало саме з електоральної точки зору. Сам Труханов теж пробував розкручувати «дублера», але теж не дуже вдало. Зрештою, на те він і дублер, щоб зʼявлятися тоді коли головний актор не може вийти на сцену. Але за цим треба буде окремо спостерігати.
  3. Чи може новий очільник ВЦА саме електорально змінити ситуацію? Дуже сумнівно. Парашутисти в більшості українських міст могли прижитися тільки в момент диких нагинань електорату. По любові це не вийшло навіть у Саакашвілі, хоча той і зміг створити власну фракцію.
  4. Найближчим часом в Одесі ми не побачимо якихось бунтів чи демаршів. Всі ці речі відкладаються на далеке потім. Вже зараз ми це бачимо по реакції головних гравців. Якщо говорити безпосередньо про Одесу, то бізнес чекає відповіді на одне питання: як будуть співіснувати Лисак і Кіпер, бо найчастіші нарікання, які доводилося чути – це нарікання на те, що в протистоянні між мером і губернатором різко ускладнювалися бізнес процеси. Власне, головний страх – черговий економічний переділ.
  5. Щодо пересічних одеситів, то вони чекають. Вони не будуть проти зняття Труханова. Але й не будуть за його зняття, особливо через форму цього самого зняття. Голосувати розумом, серцем чи ногами – це надто відкладене в часі питання.

І останнє: чи вплинуть ці зміни на рівень сепаратизму в місті? Станом зараз ніяк. Все буде залежати, перш за все,  від популярності чи непопулярності тих, хто буде керувати містом. А також від загальноукраїнських процесів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Геннадій Труханов громадянство мер Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Філатов (праворуч) подякував колишньому главі Дніпропетровської ОВА за співпрацю
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
Вчора, 22:20
Молодь зібралася на Біржовій площі в Одесі
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)
14 жовтня, 21:22
За словами Труханова, він виконуватиме обовʼязки мера доки відповідне рішення не ухвалить міська рада
Труханов оскаржуватиме рішення про позбавлення громадянства у Верховному суді
14 жовтня, 20:09
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів менш ніж за добу
14 жовтня, 00:25
Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
11 жовтня, 09:42
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності
В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба
3 жовтня, 09:55
Уламкові поранення отримав машиніст потяга
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
2 жовтня, 08:42
У минулому році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади
Зірка українського дзюдо змінила громадянство: тепер представлятиме ОАЕ
19 вересня, 09:03

Вадим Денисенко

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
Війна, яку Росія програла
Війна, яку Росія програла
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Чи може Україна стати «новим Китаєм» по виробництву дронів для НАТО?
Чи може Україна стати «новим Китаєм» по виробництву дронів для НАТО?

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua