Аварійні відключення світла: перелік областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Аварійні відключення світла: перелік областей
Головна причина застосування обмежень – це військова агресія Росії

У понеділок, 13 жовтня, в Полтавській, Кіровоградській, Сумській областях застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Зазначається, що за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини  введені графіки аварійних відключень. Наразі графіки відключення світла діють для чотирьох черг споживачів, зауважують «Сумиобленерго». 

«Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Наразі головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ», – йдеться у повідомленні.

Згодом Міненерго зауважило, що вранці також були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Запорізькій (для промислових споживачів) областях.

Нагадаємо, що також на Дніпропетровщині та Донеччині введено екстрені відключення електроенергії. «Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. За командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як відомо, у ніч проти неділі, 12 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

