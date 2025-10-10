Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі

Десятихвилинна поїздка у таксі обійдеться мінімум у 200 грн, якщо немає знижки

Після нічного обстрілу у Києві змінено рух метро, не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути

Сьогодні, 10 жовтня, після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці кияни зіткнулися не лише з перебоями у роботі громадського транспорту, а й зі стрімким подорожчанням таксі. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, за поїздку від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу доведеться заплатити мінімум 477 грн з урахуванням знижни 20%.

Вартість проїзду від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу скриншот

Десятихвилинна поїздка у таксі від ТРЦ SkyMall (проспект Романа Шухевича, 2т) до проспекту Володимира Івасюка обійдеться мінімум у 200 грн, якщо немає знижки.

Вартість поїздки від ТРЦSkyMall до пр. Володимира Івасюка скриншот

Поїздки на більше відстані стартують від 500 грн.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували столицю безпілотниками. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно. Російська Федерація завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Частина столиці залишилася без світла.

Через складну енергетичну ситуацію, спричинену нічним обстрілом, у Києві змінено рух метро Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Щоб абезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути. Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР.