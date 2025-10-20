ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України

Компанії оцінювалися за чотирма факторами

Компанію ДТЕК визнали одним з найкращих роботодавців в Україні. Про це свідчить рейтинг видання NV «Топ-50 роботодавців України».

Зазначається, що ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців серед компаній паливно-енергетичного комплексу.

В рейтингу підкреслили, що він спирається не на оцінку маркетингових брендів, а саме на впровадження найкращих програм для персоналу.

Також в рейтингу наголосили, що компанії оцінювалися за чотирма факторами: підтримка ветеранів та їх родин, програми різноманітності та інклюзивності, підтримка працівників в часи кризи і утримання та розвиток талантів.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.