Відома акторка закликала українців садити дерева за бранців Кремля



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В Києві саджають дерева за бранців Кремля Фото: Римма Зюбіна

В Молдові за Олега Сенцова дерево посадив Ваан Мартиросян

Відома українська акторка Римма Зюбіна започаткувала акцію на підтримку політв'язнів та військовополонених Кремля.

Акторка закликала українців садити дерева за наших політв'язнів у Росії.

Про це Зюбіна написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Поки весна і період? коли можна саджати дерева - посадіть деревце за наших політв'язнів. І для наших політв'язнів. Хлопці вийдуть на волю, а у них є затишні місця під сонцем», - написала акторка.

Зюбіна також розповіла, як саме можна приєднатися до акції.

«Це дуже просто. Купіть дерево, посадіть його, напишіть для кого воно і зробіть фото. В Молдові за Олега Сенцова дерево посадив Ваан Мартиросян, в Чехії Bagrat Arakelyan, в Польщі я #FreeSentsov. Тепер в Києві є такі дерева», - зазначила вона.

Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.

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