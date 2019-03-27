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    Видатна американська лижниця подолала рак

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    Кіккан Рендалл вважає, що впоратися з недугою їй поміг постійний позитив - Видатна американська лижниця подолала рак
    Кіккан Рендалл вважає, що впоратися з недугою їй поміг постійний позитив
    Instagram

    Кіккан Рендалл впоралася зі страшною недугою всього за вісім місяців

    Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 з лижних перегонів американка Кіккан Рендалл вилікувалася від раку.

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    36-річній спортсменці діагностували рак молочної залози у липні минулого року, невдовзі після перемоги на Олімпіаді в Кореї. Пройшовши два етапи лікування, Кіккан сповістила про своє одужання.

    «Пам’ятаю, коли сіла в це крісло вперше, мене дуже лякав цей процес, - підписала фотоколаж із двох сітлин у себе в Instagram Рендалл. – Минуло вісім місяців і мене дивує, як швидко ця хвороба щезла. Здолати недугу мені точно допоміг позитив!»

    rendall_kikkan
    Кіккан Рендалл

    У липні 2018-го, відразу після того, як лікарі сповістили про страшний діагноз, Кіккан почала курс хіміотерапії, а в листопаді перенесла лампектомію (операцію з видалення пухлини).

    Рендалл розповідала про своє здоров'я у блозі і соцмережах, а також брала участь у програмах з боротьби з раком.

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