Видатна американська лижниця подолала рак



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Кіккан Рендалл вважає, що впоратися з недугою їй поміг постійний позитив Instagram

Кіккан Рендалл впоралася зі страшною недугою всього за вісім місяців

Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 з лижних перегонів американка Кіккан Рендалл вилікувалася від раку.

36-річній спортсменці діагностували рак молочної залози у липні минулого року, невдовзі після перемоги на Олімпіаді в Кореї. Пройшовши два етапи лікування, Кіккан сповістила про своє одужання.

«Пам’ятаю, коли сіла в це крісло вперше, мене дуже лякав цей процес, - підписала фотоколаж із двох сітлин у себе в Instagram Рендалл. – Минуло вісім місяців і мене дивує, як швидко ця хвороба щезла. Здолати недугу мені точно допоміг позитив!»

Кіккан Рендалл

У липні 2018-го, відразу після того, як лікарі сповістили про страшний діагноз, Кіккан почала курс хіміотерапії, а в листопаді перенесла лампектомію (операцію з видалення пухлини).

Рендалл розповідала про своє здоров'я у блозі і соцмережах, а також брала участь у програмах з боротьби з раком.