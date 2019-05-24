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    Відома журналістка Соня Кошкіна стала мамою

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    Соня Кошкіна народила дівчинку - Відома журналістка Соня Кошкіна стала мамою
    Соня Кошкіна народила дівчинку
    Фото: facebook.com

    Новонароджену дівчинку назвали Естер

    У шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіній народилася дочка. 

    Малятко з'явилося на світ 23 травня о 20:26 у Києві.

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    Колеги відомої журналістки повідомили, що дівчинку назвали Естер.

    Мама і новонароджена почуваються добре.

    Нагадаємо, що про прийдешнє поповнення в родині Соні Кошкіній стало відомо 4 березня на святкуванні 10-річного ювілею LB.ua, де журналістка з'явилася у відвертій сукні.

    Соня Кошкіна при надії
    Соня Кошкіна на святкуванні 10-річного ювілею LB.ua

    Як повідомлялось, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

    8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.

     

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