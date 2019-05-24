Відома журналістка Соня Кошкіна стала мамою
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Соня Кошкіна народила дівчинку
Фото: facebook.com
Новонароджену дівчинку назвали Естер
У шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіній народилася дочка.
Малятко з'явилося на світ 23 травня о 20:26 у Києві.
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Колеги відомої журналістки повідомили, що дівчинку назвали Естер.
Мама і новонароджена почуваються добре.
Нагадаємо, що про прийдешнє поповнення в родині Соні Кошкіній стало відомо 4 березня на святкуванні 10-річного ювілею LB.ua, де журналістка з'явилася у відвертій сукні.
Соня Кошкіна на святкуванні 10-річного ювілею LB.ua
Як повідомлялось, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.
8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.