Відомі нові деталі розчленування тіла репера Енді Картрайта



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Дружина стверджує, що музикант помер від передозування наркотиками. Друзі заперечують наркозалежність

Мати вмовляла Марину звернутися до поліції

Марина Кохал, дружина репера, в якості підозрюваної у справі про вбивство музиканта дала свідчення щодо обставин розчленування тіла свого чоловіка. Про це повідосляє видання «Фонтанка».

Марина Кохал розповіла, що перед розчленуванням зрізала шкіру з кінчиків пальців чоловіка, щоб ускладнити ідентифікацію його особистості. На наступний день дівчина віднесла відбитки пальців на дитячий майданчик, сподіваючись, що їх з’їдять гризуни.

Також, повідомляє видання, щоб попередити виникнення трупного запаху, Марина з матір’ю віднесли тіло чоловіка у ванну й вимили його. Раніше повідомлялося, що мати затриманої постійно вмовляла марину звернутися до поліції, адже боялася за доньку.

Зараз тіло музиканта знаходиться на експертизі. Кохал стверджує, що музикант загину від передозування наркотиками. Щоб приховати, на її думку, «безславну смерть» чоловіка вона розчленувала тіло чоловіка, помістила у п’ять чорних пакетів та поставила до холодильника.

Пакети з тілом Енді Картрайта 30 липня виявили поліцейські Санкт-Петербурга, котрі приїхали на виклик до квартири музиканта. Про ймовірне місце злочину поліції повідомила адвокат, до якої звернулася Марина Кохал, адже не змогла придумати, що далі робити з останками свого чоловіка.

Нагадаємо, що Олександр Юшко (Енді Картрайт) – це відомий український андеграундний репер родом з Ніжина. Навчався в Ніжинському педагогічному університеті на викладача англійської мови. У 2012 році вийшов його перший сольний альбом «Магия мутных вод». Брав участь у чотирьох Versus Battle.

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