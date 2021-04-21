США не отримували від Росії ноту про вислання дипломатів

Речник Держдепу підкреслив, що в разі отримання офіційної ноти з Москви, у Вашингтоні залишають за собою право на відповідь

Росія досі не надіслала США офіційної ноти про вислання десятьох американських дипломатів - попри погрози дати «дзеркальну» відповідь на санкції. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми досі не отримали жодної офіційної дипломатичної кореспонденції, яка б деталізувала дії російського уряду щодо дипломатичних місій Сполучених Штатів Америки в РФ»,- заявив Прайс.

Він нагадав, що Вашингтон вжив серію заходів, які були «пропорційною і доречною відповіддю на російську шкідливу активність». Серед них - видворення десятьох співробітників спецслужб Росії, які працювали в Вашингтоні під дипломатичним прикриттям.

За словами Прайса, в Держдепі чули про погрози з російського боку, однак «не побачили жодної офіційної комунікації з Москви».

Водночас речник Держдепу підкреслив, що в разі отримання офіційної ноти з Москви, у Вашингтоні залишають за собою право на відповідь.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки ввели проти Росії найпотужніші санкції за сім років. За рішенням Мінфіну США, фінустановам країни з 14 червня заборонено брати участь у первинному ринку рублевих і нерублевих облігацій, випущених Центральним Банком РФ, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів РФ, видавати їм позики в рублях або іншій валюті (в перспективі санкції можуть бути розширені на суверенний борг Росії ).

Учора, 16 квітня, Москва відповіла Вашингтону на введені раніше обмеження - внесла до списку санкцій вісьмох високопоставлених американських чиновників. Серед них колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, генеральний прокурор США Меррік Гарланд та директор ФБР Крістофер Рей.