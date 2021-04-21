  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США не отримували від Росії ноту про вислання дипломатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США не отримували від Росії ноту про вислання дипломатів

    Речник Держдепу підкреслив, що в разі отримання офіційної ноти з Москви, у Вашингтоні залишають за собою право на відповідь

    Росія досі не надіслала США офіційної ноти про вислання десятьох американських дипломатів - попри погрози дати «дзеркальну» відповідь на санкції. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

    «Ми досі не отримали жодної офіційної дипломатичної кореспонденції, яка б деталізувала дії російського уряду щодо дипломатичних місій Сполучених Штатів Америки в РФ»,- заявив Прайс.

    Він нагадав, що Вашингтон вжив серію заходів, які були «пропорційною і доречною відповіддю на російську шкідливу активність». Серед них - видворення десятьох співробітників спецслужб Росії, які працювали в Вашингтоні під дипломатичним прикриттям.

    За словами Прайса, в Держдепі чули про погрози з російського боку, однак «не побачили жодної офіційної комунікації з Москви».

    Водночас речник Держдепу підкреслив, що в разі отримання офіційної ноти з Москви, у Вашингтоні залишають за собою право на відповідь.

    Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки ввели проти Росії найпотужніші санкції за сім років. За рішенням Мінфіну США, фінустановам країни з 14 червня заборонено брати участь у первинному ринку рублевих і нерублевих облігацій, випущених Центральним Банком РФ, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів РФ, видавати їм позики в рублях або іншій валюті (в перспективі санкції можуть бути розширені на суверенний борг Росії ).

    Учора, 16 квітня, Москва відповіла Вашингтону на введені раніше обмеження - внесла до списку санкцій вісьмох високопоставлених американських чиновників. Серед них колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, генеральний прокурор США Меррік Гарланд та директор ФБР Крістофер Рей.

    Теги: Росія США санкції ФБР Вашингтон Джон Болтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies