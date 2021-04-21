У США поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчину

Співробітник поліції приїхав на місце події через дзвінок про спробу нападу з ножем

В американському Колумбусі (штат Огайо) поліцейський, який приїхав на виклик, застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт. Про це повідомляє місцевий телеканал 10TV з посиланням на матір і тітку загиблої.

За даними телеканалу, співробітник поліції приїхав на місце події через дзвінок про спробу нападу з ножем. Тітка загиблої розповіла, що ніж був у руці її племінниці. Але вона взяла його, щоб захистити себе під час бійки з іншими людьми, стверджує жінка.

За інформацією телеканалу, у поліцейського управління вже зібралося кілька протестувальників. Вони викрикують ім'я загиблої дівчинки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021

У свою чергу, мер Колумбуса Ендрю Джінтер повідомив про загибель жінки, не пояснивши подробиць. При цьому він зазначив, що інцидент був записаний на відеокамеру.

«Трагічно загинула молода жінка. Ми не знаємо всіх деталей», – написав глава міста.

Нагадаємо: 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, минулого місяця міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста