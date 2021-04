У США поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчину

В американському Колумбусі (штат Огайо) поліцейський, який приїхав на виклик, застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт. Про це повідомляє місцевий телеканал 10TV з посиланням на матір і тітку загиблої.

За даними телеканалу, співробітник поліції приїхав на місце події через дзвінок про спробу нападу з ножем. Тітка загиблої розповіла, що ніж був у руці її племінниці. Але вона взяла його, щоб захистити себе під час бійки з іншими людьми, стверджує жінка.

За інформацією телеканалу, у поліцейського управління вже зібралося кілька протестувальників. Вони викрикують ім'я загиблої дівчинки.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR