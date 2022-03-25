Відомий бізнесмен за наказом РФ наймав людей, аби ті малювали свастику в українських містах, – ЗМІ

Скандальний бізнесмен єврейського походження Павло Фукс, імовірно, стоїть за спробами імітувати наявність в Україні нацистських, антисемітських організацій

Західні ЗМІ виявили імовірне джерело походження антисемітських графіті, які з’явилися в українських містах в кінці минулого року. Про це йдеться у розслідуванні Rolling Stone. Журналісти отримали ці дані із чотирьох незалежних одне від одного джерел.

За інформацією видання, за цими свастиками стоїть відомий російський бізнесмен єврейського походження Павло Фукс. Журналісти дізналися із різних джерел, зокрема, і в американській розвідці, що Фукс фінансував вуличних бандитів, які в період з грудня 2021-го по лютий 2022-го розмальовували будинки у Харкові нацистськими свастиками.

Фукс, за даними Rolling Stone, платив учасникам цих акцій від $500 до $1500. Сам бізнесмен нібито виконував завдання російських спецслужб. У розслідуванні є коментар друга Фукса, колишнього українського кікбоксера Олега Плюща щодо участі бізнесмена в імітації наявності антисемітизму в Харкові. Фукс, за словами Плюща, стверджував, що «у нього не було вибору», що він мав виконати це «доручення», якщо не хоче втратити увесь свій бізнес у регіоні.

Крім Харкова, подібні «антисемітські» акції відбувалися і у Києві, де в листопаді 2021 року фарбою з балончика намалювали свастику на головній синагозі української столиці.

Видання пише, що Олег Плющ надав копію паспорта на підтвердження своєї особистості й пообіцяв свідчити під присягою про усе, що йому відомо щодо цієї справи.

У розслідуванні Rolling Stone наголошується, що саме на наявності в Україні нацистських організацій наголошував у той час, перед початком російсько-української війни президент Росії Володимир Путін, обґрунтовуючи «фактами» наявності нацизму в українських містах «військову операцію», яка триває зараз на території кількох українських регіонів.

Нагадаємо, що, на відміну від вигаданого російською пропагандою українського нацизму, росіяни, зазначає Служба безпеки України, використовують на військові техніці, що бере участь у війні, нацистські позначки.