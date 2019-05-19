Відомий правозахисник та дисидент застеріг Президента від кадрових помилок в Одеській області



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Юлія Марушевська та Михайло Лев Колаж: facebook.com/Семен Глузман

Семен Глузман запропонував призначити губернатором Одещини Михайла Лева або Юлію Марушевську

Відомий правозахисник та дисидент застеріг президента від кадрових помилок в Одеській області та запропонував призначити губернатором Михайла Лева чи Юлію Марушевську. Про це Семен Глузман написав у Facebook.

Як зазначив на своїй сторінці Глузман, кадрові помилки у Одеській області – є неприпустимі. Нагадаємо, що саме у Одесі відбулось більшість нападів на активістів та були спроби створення Одеської народної республіки, на кшталт ЛНР чи ДНР. Постраждалі від нападів Олег Михайлик, Михайло Кузаконь, Віталій Устименко та ін. вказують на замовників, які мають безпосереднє відношення до місцевої влади, але винні і досі залишаються непокараними.

Семен Фішельович запропонував, на вибір, декілька кандидатур на пост голови Одеської ОДА, а саме екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську, або віце-губернатора часів Саакашвілі- Михайла Лева. Яких знає особисто і впевнений у їхній рішучості, досвіді та професіоналізмі.