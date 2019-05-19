В Одеському Будинку вчених вітали представників наукової сфери



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В Одеському Будинку вчених відбулася традиційна урочиста церемонія нагородження представників наукової сфери, приурочена до Дня науки в Україні

На захід були запрошені керівники й наукові співробітники вищих навчальних закладів, академічних та галузевих науково-дослідницьких установ і організацій, представники Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України. Від Одеської обласної ради вчених Одещини привітав заступник голови Юрій Дімчогло.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки були нагороджені:

Почесною відзнакою Одеської обласної ради:

Горюк Анатолій Антонович – доцент кафедри фізики і хімії Національного університету «Одеська морська академія», кандидат фізичних наук.

Почесною грамотою Одеської обласної ради:

Белевич Радомир Ростиславович – старший науковий співробітник державної установи «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України», кандидат географічних наук;

Дроздов Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, кандидат історичних наук;

Виноградов Олександр Костянтинович – провідний науковий співробітник відділу екології крайових угруповань Державної установи «Інститут морської біології Національної академії наук України», доктор біологічних наук;

Карпюк Василь Михайлович – професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук;

Котлик Сергій Валентинович – директор навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова Одеської національної академії харчових технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, кандидат технічних наук, академік Академії інженерних наук України;

Меркулова Валентина Олександрівна – професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Мішеніна Тамара Василівна – провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;

Мулюкіна Ніна Анатоліївна – заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Панько Олена Олексіївна – професор кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук, доцент;

Прокофʼєва Людмила Олександрівна – виконувач обов’язків завідувача кафедри загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету, викладач;

Романенко Сергій Степанович – доцент кафедри спортивних ігор Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», кандидат філософських наук;

Савченко Віктор Анатолійович – професор кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор історичних наук, доцент.